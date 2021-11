Une opération anti-terrorisme au Sahel

L’opération dénommée odalgou 4 qui mobilise 1.200 hommes a été lancée pour espérer atteindre les objectifs fixés dans le cadre de la lutte contre le terrorisme à travers la mutualisation des efforts entre ces pays.

Les pays du Sahel devront s’unir et mettre en coopération leurs différentes armées pour fournir une réponse militaire coordonnée et stratégique au terrorisme, selon le ministre burkinabé de la Sécurité, Maxime Koné.

"Les États doivent assurer eux-mêmes leur propre sécurité" (Lassina Diarra)

Il estime que la seule alternative qui se présente aux pays de la sous-région pour vaincre le terrorisme est de coopérer entre eux.

Lassina Diarra, coordonnateur et chercheur sur le terrorisme en Afrique de l’Ouest au Timbuktu institute, un centre de recherche sur le radicalisme religieux, indique que pour plus d'efficacité, les pays de la région devraient s'entendre sur la perception qu'ils ont du terrorisme. Le chercheur estime aussi que l'Afrique de l'Ouest devrait soutenir des pays comme le Mali et le Burkina Faso où l'Etat est très affaibli en ce moment.

Lassina Diarra.