Des organisations de la société civile viennent de lancer une nouvelle "Coalition citoyenne pour le Sahel".

Cette initiative regroupe une quinzaine d’organisations sahéliennes, soutenues par des ONG africaines et internationales. Elle est censée promouvoir une approche autre que militaire.

Ses initiateurs souhaitent ainsi "engager un dialogue constructif et exigeant avec les dirigeants politiques, les décideurs et d'autres acteurs clés dans la région, notamment les forces militaires et de sécurité, ainsi que les acteurs au-delà de la région qui sont engagés dans la Coalition internationale"

Niagalé Bagayoko, présidente du think tank Africa Security Sector Network, et membre de la coalition, explique les raisons de la mise en place de cette initiative citoyenne.

Cliquez sur la photo pour écouter.