Guerre en Ukraine : le G7 s'engage contre la Russie

"Notre soutien à l'Ukraine ne faiblira pas." A l'ouverture de son sommet à Hiroshima au Japon ce vendredi (19.05.2023), le G7 a réaffirmé le signal qu'il souhaitait envoyer au monde au cours des trois prochains jours : celui d'une solidarité durable avec l'Ukraine et de mesures fortes contre la Russie.

Après une commémoration lourde de sens aux victimes du bombardement d'Hiroshima en 1945, le groupe des grandes puissances économiques s'est engagé dans un communiqué à "s'opposer ensemble à la guerre d'agression illégale, injustifiable et délibérée de la Russie contre l'Ukraine".

Des sanctions économiques

L'Allemagne, le Canada, les Etats-Unis, la France, l'Italie, le Japon, le Royaume-Uni et l'Union européenne dans son ensemble font partie des soutiens les plus importants de l'Ukraine dans le conflit avec la Russie. De nouvelles sanctions économiques ont été annoncées, et des efforts pour assurer l'efficacité de celles déjà existantes doivent être effectués. L'objectif est clair : réduire au maximum les recettes de Moscou destinées à financer la guerre.

L'Union européenne s'est ainsi engagée à restreindre le commerce de diamants en provenance de Russie. Les Etats-Unis prévoient de leur côté l'inscription sur une liste noire d'environ 70 entités russes et pays tiers impliqués dans la production de défense de la Russie, a déclaré à AP un responsable américain.

Les dirigeants du G7 et de l'Union européenne rassemblés à Hiroshima le 19 mai 2023 Image : KYODO via REUTERS

Les dirigeants ont également menacé les Etats et entreprises qui soutiennent la guerre de la Russie de "sanctions considérables". Les détails de l'action conjointe du G7 contre Moscou vont être discutés au cours du week-end.

Zelensky attendu dimanche

La venue du président ukrainien a été annoncée au premier jour du sommet par le secrétaire du Conseil national de sécurité ukrainien, Olexi Danilov : "Des choses très importantes seront décidées là-bas, c'est pourquoi la présence physique de notre président est absolument essentielle", a-t-il affirmé à la télévision ukrainienne.

L'un des défis qui attend Zelensky à Hiroshima concerne les négociations sur les livraisons d'armes depuis ces pays partenaires. La mise en place d'une alliance pour la livraison d'avions de combats, déjà plébiscitée par le dirigeant ukrainien lors de sa visite en Allemagne, est en discussion. Les Etats-Unis ont notamment approuvé vendredi le projet de former des pilotes ukrainiens sur des avions de combat F-16 de fabrication américaine.

Volodymyr Zelensky et Joe Biden à Washington lors de la visite du président ukrainien le 21 décembre 2022 Image : Brendan Smialowski/AFP

Depuis décembre et sa visite au président Joe Biden aux Etats-Unis, Zelensky a plusieurs fois quitté l'Ukraine pour des rencontres géopolitiques. Ce vendredi, il prend part au sommet de la Ligue arabe en Arabie saoudite.