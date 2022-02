Ukraine : Poutine lance une opération militaire dans l’Est

Le président russe a annoncé jeudi (24.02) matin une opération militaire en Ukraine. "Conformément aux traités d'amitié et d'assistance mutuelle avec la République populaire de Donetsk et la République populaire de Lugansk, ratifiés par le parlement russe le 22 février, j'ai décidé de mener une opération militaire spéciale" a déclaré Vladimir Poutine.

Il a fait savoir que l’opération "vise à protéger les personnes qui ont été brimées et soumises à un génocide par le régime de Kiev pendant huit ans. Pour cela, nous nous efforcerons de démilitariser et de procéder à la dénazification de l'Ukraine et nous traduirons en justice ceux qui ont commis de multiples crimes sanglants contre des civils, y compris des citoyens russes".

Peu après la déclaration surprise à la télévision du maître du Kremlin, qui a dit vouloir défendre les séparatistes prorusses de l'est de l'Ukraine, une série d'explosions ont été entendues à Kiev, où les sirènes d'alarme anti-bombardement ont retenti. Des explosions ont été entendues aussi à Kramatorsk, ville dans l'est qui sert de quartier-général à l'armée ukrainienne, à Kharkiv, deuxième ville du pays, et à Odessa, sur la mer Noire. Les sirènes d'alarme anti-bombardement ont retenti jeudi matin à Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine.

Des habitants de Kiev quittent la capitale ukrainienne après l'annonce de l'opération militaire

L'armée ukrainienne a affirmé jeudi avoir abattu dans l'est du pays cinq avions et un hélicoptère de l'armée russe. De son côté, l'armée russe a affirmé jeudi avoir détruit les systèmes de défense anti-aérienne et mis "hors service" les bases aériennes de l'Ukraine.

Les premières condamnations

Le président américain a condamné une attaque non provoquée et injustifiée par les forces militaires russes. Le chancelier allemand a dénoncé ce matin une violation éclatante" du droit international, parlant d'une "journée sombre" pour l'Europe toute entière. Olaf Scholz affirme sa solidarité de l’Allemagne à l’Ukraine et à ses habitants. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a condamné jeudi les "événements horribles en Ukraine", estimant que le président russe Vladimir Poutine "a choisi la voie de l'effusion de sang et de la destruction en lançant cette attaque non provoquée". L'attaque russe en Ukraine "secoue les fondations de l'ordre international", a déclaré le Premier ministre japonais, Fumio Kishida.

Le conflit déclenché par la Russie en Ukraine "doit s'arrêter maintenant", a imploré le secrétaire général de l'Onu, après une réunion en urgence du Conseil de sécurité. Antonio Guterres demande au président Vladimir Poutine de ramener ses troupes en Russie. Le président ukrainien a demandé à ses concitoyens de ne pas paniquer. Il leur a promis la victoire, ajoutant que la Russie avait effectué des frappes contre des infrastructures militaires et des garde-frontières. "De paisibles villes ukrainiennes sont en train d'être attaquées. C'est une guerre d'agression. L'Ukraine se défendra et gagnera. Le monde peut et doit arrêter Poutine. Il est temps d'agir maintenant", a tweeté le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kouleba.

Une réunion du G7 est prévu aujourd’hui. Une autre réunion des ambassadeurs de l’Otan est prévu dans les prochaines heures. Le Kremlin va devoir "rendre des comptes", ont averti les chefs de l'UE, Charles Michel et Ursula von der Leyen, après le lancement d'une opération militaire russe contre l'Ukraine. Les dirigeants de l'UE doivent se réunir en sommet jeudi soir à Bruxelles alors que l'Union européenne a averti que des sanctions "massives" contre Moscou seraient prises en cas d'attaque de l'Ukraine.



