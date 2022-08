Visas aux citoyens russes, l'UE en quête de consensus

Les Russes doivent-ils continuer à voyager librement en Europe ? En Allemagne le gouvernement fédéral répond Oui. Même réponse côté français. Mais au sein de l'Union européenne, certains pays souhaitent interdire les visas aux citoyens russes. Ce sujet est discuté par les ministres des Affaires étrangères européens qui sont réunis à Prague jusqu'à demain. Le gouvernement allemand a proposé un compromis sur cette question sensible des visas européens accordés aux Russes.

La Russie a déjà averti qu'elle prendra des mesures de rétorsion si l'Union européenne décide de suspendre ses visas pour les Russes en réponse à l'invasion militaire russe en Ukraine.

Avant même le début de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne, Paris et Berlin se sont prononcés contre une éventuelle interdiction d'entrée dans l'Union pour les citoyens russes.

Maintenir le contact

Aussi bien l'Allemagne que la France estiment qu'il est important de maintenir des contacts personnels avec des ressortissants russes qui ne soutiennent pas la politique du Kremlin.

Une éventuelle interdiction d'entrée dans l'UE pour les citoyens russes ne fait pas consensus au sein de l'Union.

La Commission européenne n'y est pas non plus favorable, tout comme l'Autriche qui estime qu'une interdiction générale des visas pour les ressortissants russes serait contre-productive dans la lutte contre la "machine de propagande russe".

Selon ces pays, il est important de maintenir un cadre juridique qui permette aux étudiants, artistes, scientifiques et spécialistes d'entrer dans l'UE, qu'ils soient exposés ou non à des persécutions politiques.

Alors que les pays européens ont déjà imposé plusieurs trains de sanctions économiques à la Russie, une interdiction totale de visa visant les Russes semble tout de même peu probable, surtout en l'absence de consensus autour de cette mesure. Une mesure réclamée notamment par les Pays baltes et le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Les partisans d'une ligne dure

La République tchèque est aussi pour une interdiction d'entrée étendue et a, de sa propre initiative, largement cessé depuis longtemps de délivrer de nouveaux visas aux citoyens russes.

Contrôle d'identité à la frontière polonaise.

Mais pour le moment, seuls les hommes d'affaires, les responsables gouvernementaux et les diplomates sont concernés. Une suspension des visas touristiques serait donc pour certains une étape supplémentaire que devrait franchir l'Union européenne.

On retrouve ainsi sur cette ligne dure la Finlande, la Pologne et le Danemark qui plaident eux aussi pour que les touristes russes ne reçoivent plus de visas pour l'espace Schengen.

En 2021 les 26 pays de l'espace Schengen, à savoir les 22 Etats de l'UE plus la Norvège, l'Islande, la Suisse et le Liechtenstein, ont reçu 536.000 demandes de visas de court séjour provenant de citoyens russes.