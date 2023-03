La Tunisie face aux crises économique et migratoire

Quelques jours après le discours du président tunisien, le 21 février dernier, l'un des porte-paroles du gouvernement allemand fait part du bout des lèvres de son inquiétude. Car à l'instar de ses autres partenaires, Berlin a bien du mal à faire une croix sur les nombreux espoirs placés dans le processus démocratique tunisien depuis la révolution de 2011.

Pourtant, la répression des opposants, le désintérêt des Tunisiens pour les élections et désormais un président devenu imprévisible laissent un goût amer au député Tobias Bacherle, également membre de la commission des affaires étrangères en charge de l'Afrique du Nord, Tobias Bacherle.

''Il y a en Allemagne une très forte déception. Nous observons cette situation avec une grande tristesse car nous avions de grands espoirs. Nous nous sommes beaucoup engagés afin de soutenir la société civile, mais aussi pour la mise en place d'une démocratie appelée à fonctionner sur le long terme.'', a-t-il dit.

''Nous ne disposons par ailleurs pas actuellement de levier financier''

L'opposition dénonce «des règlements de compte politiques» en Tunisie Image : Yassine Mahjoub/NurPhoto/IMAGO

Experte reconnue de la Tunisie, Isabelle Werenfels est membre de la Stiftung Wissenschaft und Politik, l'Institut allemand pour la politique internationale et la sécurité. D'après elle, l'Allemagne est bloquée par le rôle joué par la Tunisie pour contenir les flux migratoires vers l'Europe. Mais pas uniquement :

''Qu'est-ce qui est le plus efficace ? Des critiques derrière des portes fermées, des critiques publiques, ou bien des mesures concrètes comme des aides financières soumises à des conditions ? Nous ne disposons par ailleurs pas actuellement de levier financier. Car tant qu'il n'y a pas d'accord avec le FMI, l'Allemagne ne verse aucune aide à la Tunisie.''

La France et l'Italie appellent à soutenir la Tunisie

Lors du dernier Conseil européen il y a quelques jours, la première ministre italienne Giorgia Meloni et le président français Emmanuel Macron ont fait part de leurs inquiétudes. Sans cet accord avec le FMI, lequel porte sur une aide de près de deux milliards d'euros, la Tunisie risquerait, selon les deux dirigeants, un effondrement susceptible de déclencher une vague migratoire sans précédent vers l'Europe.

Une analyse trop partielle, selon Isabelle Werenfels qui pointe surtout un certain aveuglement.

''C'est une faiblesse de la politique extérieure de l'Allemagne, mais aussi européenne. Nous sommes incapables d'anticiper, de nous projeter dans les scénarios les plus négatifs. Et dans le cas de la Tunisie, nous sommes restés trop longtemps les bras croisés, persuadés que la situation ne pourra pas devenir aussi grave qu'elle ne l'est aujourd'hui.'' déplore Werenfels.

Chef de la diplomatie européenne, Josep Borell avait lui aussi évoqué un risque d' « effondrement » de la Tunisie. Des propos certes salués par Tobias Bacherle et Isabelle Werenfels, mais qu'ils jugent tous les deux bien trop tardifs.