Trouver son bonheur à la Foire des soldes de Lomé

Vous ne les utilisez plus, alors vendez-les ! Ici à la Foire des soldes de Lomé, tout le monde peut trouver son bonheur. Vêtements, chaussures, sacs, bijoux, jouets et autres articles déjà utilisés, recyclés et mis en vente. De quoi permettre aux clients de faire de bonnes affaires.

C’est ce qui a motivé Sika à faire le déplacement :

"Recycler des vêtements c’est ce qu’il nous fallait au Togo, ça manquait. On a plein de choses dans notre garde-robe, on les garde, on ne sait pas quoi en faire mais quelqu’un à côté en a besoin. Alors, avoir une foire où on récupère ces vêtements et on les met à disposition d’autres personnes, cela nous permet de renouveler notre garde-robe, c’est une idée de génie et puis c’est le bon moment. Pour les fêtes de fin d’année, tout le monde a besoin de revoir sa garde-robe."

Les enfants sont ravis

Amivi est venue avec son mari et leurs trois enfants. Pour cette période de fêtes, ils ont tenu à leur faire plaisir :

"Nous avons appris qu’il y a des articles ici qu’on peut acheter moins cher. Et comme mon mari et moi n’avons pas beaucoup d’argent, nous avons décidé de venir avec les enfants pour leur trouver de nouveaux habits et aussi des chaussures. Nous voulons qu’ils fêtent Noël dans la joie."

Visiblement, les enfants apprécient ce geste d’amour de leurs parents. Joël l’ainé est tout content :

"Je trouve ça très bien parce qu’ils veulent nous donner la joie d’être des enfants heureux. C’est la veste qui me plait et j’aimerais qu’on me l’achète."

Un geste pour la planète

Cette plateforme de vente est dédiée au recyclage des vêtements.

Pour la promotrice, Judith Gbaliboa Lare, l’objectif visé est de lutter contre le gaspillage :

"Aujourd’hui on s’inscrit dans la logique de la consommation rationnelle en matière vestimentaire. Il y a plein de personnes qui font beaucoup d’achats parce qu’il y a toujours de nouvelles collections et quand il y a du nouveau, on a envie d’acheter et on se retrouve à stocker des tonnes d’articles. J’ai remarqué ça chez des clients, alors je me suis dit pourquoi ne pas éviter le gaspillage et revendre ces tenues à d’autres de mes clients ? Oui, aujourd’hui je suis en train d’essayer d’inculquer ça dans le mental des Togolais."

Cette pratique a l’avantage à la fois d’épargner la planète en réduisant le gaspillage et de permettre d’offrir des articles presque neufs à des prix réduits.