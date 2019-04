Togo : un député non-voyant fait sa rentrée au Parlement

Pour Gaetan Ahoomey-Zunu, qui prend ses marques à l’Assemblée nationale togolaise, cette première constitue "une fierté d’être un citoyen choisi par des concitoyens pour les représenter." Non-voyant, il a été élu député lors des élections législatives du 20 décembre dernier pour le compte du parti Union des forces de changement. Il découvre pour la première fois l’hémicycle. "Le travail qui m’attend, je l’évalue et il est grand."

Sa présence au parlement est bien appréciée par ses collègues députés. "Il est très posé, il est très bien et je pense qu’il y aura du nouveau, assure un élu. C’est quelque chose d’appréciable et nous allons veiller dans l’ensemble de la législature à ce qu’on puisse donner plus de possibilités aux personnes handicapées."

Avant son élection, Gaetan Ahoomey-Zunu était très engagé aux côtés des personnes handicapées. Il dirige une organisation dédiée à leur accompagnement.

C'est ce qu'explique Aboukerim Kpégouni, un bénéficiaire de ses œuvres."C’est un homme intègre, un homme qui a un grand cœur. Il se dévoue vraiment, il met l'autre avant lui. Ça m’a touché."

Inspirer

Enseignant dans des écoles et universités du Togo, Gaetan Ahoomey-Zunu est aussi spécialiste de l’accessibilité, pour faciliter l’accès des immeubles et infrastructures aux personnes handicapées. "Ce sera mon cheval de bataille, l’accessibilité, entre autres, puisque le social me tient aussi beaucoup à cœur", explique-t-il.

Gaetan Ahoomey-Zunu a perdu la vue après avoir reçu des éclats de verres dans les yeux à la suite d’un coup de feu tiré par des cambrioleurs à son domicile. Malgré plusieurs interventions chirurgicales, il n'a pas pu retrouver la vue."Cela ne m’a pas fait baisser les bras, au contraire!"

Gaetan Ahoomey-Zunu espère que son parcours pourra servir d’exemple. Les personnes handicapées pourraient s’en inspirer pour mieux s’affirmer et trouver leur place dans la société togolaise.