La stratégie du Togo pour éviter les attaques terroristes

L'attaque qui a visé le Togo a été signalée dans la nuit du 9 au 10 novembre dans le Kpendjal, dans la localité de Sanloaga, dans le nord du pays. Les assaillants seraient venus de l’autre côté de la frontière avec le Burkina Faso.

Selon le ministre togolais de la Sécurité et de la Protection civile, le général Damehame Yark, les éléments des forces de défense ont réagi promptement et il n’y aurait eu aucune perte en vie humaine du côté du Togo. Des renforts ont été envoyés sur place depuis mercredi matin [10.11.21] et une enquête est en cours sur les circonstances de cette attaque.

En attendant les conclusions de l'enquête, le porte-parole du gouvernement togolais, Akodah Ayewouadan, explique la stratégie du pays pour éviter les attaques terroristes, une stratégie qui n’est pas uniquement militaire. Elle a aussi une dimension sociale avec la mise en oeuvre de différents projets de développement en faveur des populations notamment les plus vulnérables.

