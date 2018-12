Togo: le parti au pouvoir remporte les législatives

Selon la Cour constitutionnelle, le parti au pouvoir, Union pour la République (UNIR), remporte le scrutin avec 59 sièges sur les 91 de l'assemblée. Des candidats indépendants prennent 18 sièges. L’Union des Forces de changement (UFC) de Gilchrist Olympio se retrouve avec 7 sièges et devient ainsi la deuxième force politique au parlement.

Jean Claude Homawoo, membre du parti, en est content: "Nous goûtons notre plaisir ! L’UFC, que les gens disaient complètement anéantie et morte, revient à la surface. L’UFC reprend la mission qui est la sienne, celle du chef de file de l’opposition. Il faut désormais rassembler, parce que devant un pouvoir, il faut avoir une opposition civilisée, une opposition intelligente, une opposition organisée, pas frontale."

Pour sa part, le Nouvel engagement togolais (Net) de Gerry Taama a obtenu trois sièges. Le PDP et le MRC sortent du vote avec chacun un siège.





Le MPDD de l’ancien Premier ministre Agbéyomé Messan Kodjo ne gagne que deux sièges alors que la CENI lui en avait attribué trois lors des résultats provisoires. Ceci n’est pas du goût du président du parti, Kodjo Agbeyomé, qui se fait poursuivre par la des journalistes à l’issue de la proclamation des résultats et en est mécontent: "Laissez-moi digérer ce que je n’ai pas accepté", leur a t-il lance. Avant de conclure: "Je ne parle pas!"

Joie chez les députés du parti au pouvoir

En revanche, au sein du parti au pouvoir, c’est la joie. Pour Kossi Agbenyega Aboka, élu du parti UNIR, la page des législatives est tournée et il faut se remettre au travail. "Les Togolais sont très contents », explique t-il. "Nous sommes très contents que nous avons fait une élection dans la tranquillité, dans la paix. Et maintenant, notre préoccupation, c’est le développement. Et que tout le monde apporte sa contribution pour bâtir un Togo de paix."

Conformément à la loi, la première session de la nouvelle législature va s’ouvrir le deuxième mardi suivant la date de proclamation officielle, donc le 8 janvier 2019.

