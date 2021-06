Togo : Kpatcha Gnassingbé sollicite une évacuation sanitaire à l’étranger

Accusé d’avoir préparé une tentative de coup d’Etat contre son demi-frère en 2009, Kpatcha Gnassingbé est détenu à la prison centrale de Lomé depuis douze ans. Et de plus en plus de voix demandent sa libération ainsi que son évacuation sanitaire.

"Le détenu, Kpatcha Gnassingbé a des plaies sur son pied avec risque d'amputation, s'il n'y a pas de prise en charge adéquate", prévient Aimé Adi, le directeur d'Amnesty International au Togo. Comme lui, plusieurs défenseurs des droits de l’homme africains sollicitent l’indulgence du président togolais, Faure Gnassingbé, afin que Kpatcha Gnassingbé recouvre au plus vite la liberté pour pouvoir aller se faire soigner.

Le président Faure Gnassingbé accuse son demi-frère Kpatcha d’avoir voulu le renverser en 2009

Alioune Tine, fondateur du think-tank ouest-africain Africajom Center basé à Dakar affirme ne pas penser que "que Kpatcha Gnassingbé puisse constituer vraiment un obstacle quelconque au pouvoir. Franchement, ce serait un acte salutaire pour le pays que de libérer, de gracier définitivement Kpatcha pour qu'il se soigne et qu'il s'occupe de sa famille".

Geste insuffisant

Le 17 juin dernier, Kpatcha Gnassingbé a été admis au pavillon militaire du CHU Sylvanus Olympio de Lomé dans un état grave, selon son avocat. Ce geste n’est pas suffisant, explique maître Raphaël Kpande-Adzare.

"Le mal dont souffre Kpatcha depuis cinq ans, s'il n'arrive pas à guérir, cela voudra dire tout simplement que l'environnement dans lequel il est soigné n'est pas approprié. La prison ne doit pas être considérée comme un centre d'extermination, la prison n'est pas un centre de déshumanisation".

Conditions carcérales

Aimé Adi, le directeur de la section togolaise de l'ONG Amnesty International alerte également sur les conditions de détention des autres "prisonniers politiques" dans le pays.

Kpatcha Gnassingbé bénéficie du soutien de certaines organisations de défense des droits humains

"Outre Kpatcha Gnassingbé, il y a encore deux autres détenus dans cette affaire de tentative de coup d'Etat de 2009, notamment Atti Abi et Dontema Tcha, détenus respectivement dans les prisons d'Atakpamé et de Sokodé. Cela reflète un peu l'image des conditions carcérales au Togo".

En 2015, le groupe de travail des Nations unies sur la détention arbitraire a exigé la libération immédiate de Kpatcha Gnassingbé et de ses codétenus impliqués dans la tentative de coup d’Etat contre le président Togolais.

La Cour de justice de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest avait estimé en juillet 2013, que dans cette affaire, l'Etat togolais était responsable d'actes de torture.

Aucune des autorités politiques togolaises n’a souhaité commenter ce dossier, malgré l’insistance de la DW.