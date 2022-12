Au Togo, la présidence réorganise l’armée

Marguerite Gnakade a été relevée de ses fonctions de ministre des Armées par un décret pris par le Chef de l’Etat togolais.

Le ministère des Armées sera désormais directement rattaché à la présidence, sous les ordres du président Faure Gnassingbé, comme ce fut le cas de 2007 à 2020. Il n'y aura donc pas de nouveau ministre des Armées.

Certains Togolais s’interrogent sur les raisons de ce changement. Pour Mohamed Madi Djabakate, essayiste et politologue, "depuis l’arrivée de Faure Gnassingbé au pouvoir en 2005, ce ministère n’a jamais quitté le giron du clan Gnassingbé. Le ministère de la Défense a toujours été dans le giron et sous la présidence. Au-delà de ça, il est vrai que c’est une gestionnaire de formation. Elle a essayé de développer un certain leadership et une prise d’autonomie qui n’ont pas été bien vus à certains niveaux et qui justifient peut-être cette décision."

Ecoutez notre reportage au Togo

Incarner la puissance militaire

Un important changement touche également l’état-major des armées : le colonel Tassounti Djato, promu général de Brigade aérienne, est nommé chef d’état-major en remplacement du général Dadja Maganawé.

D’après Mohamed Madi Djabakate, "le chef d’état-major est hors course, la ministre de la Défense est hors course. Cela veut dire qu’il y a eu certains derniers développements qui n’ont pas été dans le sens souhaité ou bien des gens ont pris des initiatives sans forcément avoir l’aval du chef de l’Etat. Dans le contexte actuel de lutte contre le terrorisme, il faut que le combat puisse être incarné par le chef de l’État lui-même."

Ces changements interviennent alors que le nord du Togo fait face, depuis quelques mois, à des attaques terroristes. Est-ce la manifestation d’une volonté et le début de la mise en œuvre de nouvelles actions de lutte anti-terroriste ? La question demeure pour le moment sans réponse.