TICAD 7 : la diplomatie du riz et beaucoup de promesses

En effet, lors de la 7e Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, la Ticad 7, le Japon a annoncé vouloir aider l’Afrique à doubler sa production rizicole pour atteindre 50 millions de tonnes d’ici 2030.

Cette diplomatie du riz qui sera conduite par l’Agence japonaise de coopération internationale en coopération avec l’Association Sasakawa pour l’Afrique.

Tokyo cherche à renforcer sa présence en Afrique, où ses investissements sont à la traîne face à ceux de Pékin. La Chine a en effet promis 60 milliards de dollars de nouveaux financements et investissements lors du sommet Chine-Afrique l'an dernier.

Le Japon mise sur son secteur privé

Sur le plan économique, le Premier ministre japonais Shinzo Abe a promis de soutenir l’élan d’investissement du secteur privé japonais qui a été de 20 milliards de dollars ces trois dernières années.

Pour Prof. Robert Dussey, le ministre togolais des Affaires étrangères : "Ce sont des annonces mais la vision de développement, la vision de sortir de la pauvreté, du développement futur du continent africain appartiennent aux Africains."

Plus de 150 entreprises japonaises étaient présentes en marge des rencontres officielles de cette 7e édition de la TICAD. Et des accords bilatéraux ont été signés.

Le gouvernement ivoirien a de son côté annoncé avoir signé un accord avec le constructeur automobile japonais Toyota pour l'implantation d'une usine de montage de véhicules en Côte d'Ivoire. La mise en œuvre du projet devrait débuter à la fin de l’année.

Toyota est déjà présent en Côte d'Ivoire et en Afrique, notamment via sa filiale, le groupe de distribution CFAO, très actif dans l'automobile et qui commercialise ses véhicules et d’autres produits.

Des formations en Afrique

Le Japon prévoit aussi de former dans 30 pays africains des experts à la gestion des risques financiers et de la dette publique dans les trois prochaines années. Ce qui réjouit le président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki :

"L'engagement du Japon à travers la TICAD est un exemple de multilatéralisme constructif. Je salue la participation des Nations unies, de la Banque mondiale et d'autres partenaires techniques et privés. La TICAD a progressivement construit un partenariat stratégique avec l'Afrique, le Japon et d'autres partenaires".

Le Premier ministre japonais a en effet profité du sommet de la TICAD pour faire la promotion de dispositifs de financement et d'assurance d'institutions japonaises, soutenus par le gouvernement. Celui-ci a mis en garde les pays africains contre des niveaux excessifs d'endettement.

Une allusion aux importants investissements chinois sur le continent, que certains accusent de fragiliser les finances des pays. Shinzo Abe dit privilégier pour sa part des investissements de qualité en Afrique.