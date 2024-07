Ce que l'on sait sur la tentative d'assassinat de Trump

Que s'est-il passé ?

Il était 18h08, heure locale, à Butler en Pennsylvanie ce samedi soir, 13 juillet. Donald Trump, ancien président américain âgé de 78 ans, candidat à la présidentielle de novembre prochain, vient de débuter un discours lors d'un de ses meeting de campagne. Des tirs retentissent. Les militants de Donald Trump derrière lui se jettent à terre, puis Donald Trump s'abaisse et se recroqueville derrière son pupitre. Des membres des services secrets se précipitent autour de lui alors que des cris de peur fusent et que d'autres coups de feu retentisent. Donald Trump, entouré d'agents de sécurité, est invisble pendant plus d'une minute.

Finalement des gardes l'aident à se relever. Son micro encore allumé, on l'entend demander aux agents de lui laisser le temps de "prendre ses chaussures". Donald Trump, toujours protégé par des agents, a la joue gauche ensanglanté. Il lève le poing vers la foule et des acclamations retentissent. Il est escorté hors de la scène et évacué dans un véhicule noir.

Comment se porte Donald Trump ?

"J'ai été touché par une balle qui a transpercé le haut de mon oreille droite", a écrit Donald Trump sur son réseau social. Son équipe de campagne a confirmé samedi soir (13.7.2024) que l'ancien président souhaitait se rendre à la convention républicaine, lundi, après avoir subi un examen médical à l'hôpital.

Au lendemain de la tentative d'assassinat, Donald Trump, toujours sur son réseau social, a exhorté les Etats-Unis à l'unité. "A cet instant, il est plus important que jamais que nous nous tenions unis", écrit l'ex-président, appelant à ne pas "permettre au mal de gagner".

Qui est l'auteur présumé des coups de feu ?

Le FBI parle d'une tentative d'assassinat et assure avoir identifié l'auteur : "Thomas Matthew Crooks, 20 ans, de Bethel Park, Pennsylvanie". Une vidéo, publiée sur le site américain TMZ, montre le tireur allongé sur le ventre, sur le toit d'un bâtiment et tenant un fusil. Le suspect, semble avoir agi seul. La police a confirmé qu'il avait été tué. Sur les médias américains de nombreux témoins ont déclaré avoir vu le suspect avant les tirs et avoir alerté la police de Butler.

Y a-t-il d'autres victimes ?

En plus du tireur présumé, un spectateur a été tué et deux autres grièvement blessés.

Quelles sont les réactions à cet incident ?

Très rapidement après cet évènement, de nombreux dirigeants du monde entier ont réagi, exprimant leur indignation. Joe Biden, président en fonction, candidat à sa réélection et dont Donald Trump est le principal opposant, a pris la parole à la télévision. "Tout le monde doit condamner" ces tirs, a déclaré le président américain. Il a téléphoné à Donald Trump samedi soir, a indiqué la Maison Blanche.

Le chancelier allemand, Olaf Scholz, a qualifié d'"ignoble" la tentative d'assassinat, estimant que de "tels actes de violence constituent une menace pour la démocratie."

Le secrétaire général de l'ONUl'Onu Antonio Guterres a condamné "sans équivoque cet acte de violence politique". Même condamnation de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui estime que "la violence politique n'a pas sa place dans une démocratie". Le Kremlin a aussi réagi par le biais de son son porte-parole, Dmitri Peskov, déclarant qu'"après de nombreuses tentatives pour écarter le candidat Trump de l'arène politique en utilisant d'abord des outils juridiques (...) il était évident pour tous les observateurs extérieurs que sa vie était en danger", ajoutant tout de même ne pas "croire que la tentative (...) a été organisée par le pouvoir actuel".

Donald Trump devrait dès lundi (15.7.2024) être présent à la convention républicaine au terme de laquelle il devrait être officiellement investi candidat du Parti républicain à la présidentielle du 5 novembre.