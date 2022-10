Mi-inquiet, mi-optimiste, les Tchadiens réagisent à la nomination de Saleh Kebzabo

La nomination de Saleh Kebzabo intervient au lendemain de la démission de l'ancien Premier ministre, Albert Pahimi Padacké, et de son gouvernement. Saleh Kebzabo va donc devoir former dans les prochains jours un gouvernement d'union nationale. Comment les Tchadiens apprécient la nomination de celui qui a finalement rejoint le camp du pouvoir ?

Pour de nombreux observateurs, cette nomination n'est pas une surprise car l'ancien opposant Saleh Kebzabo, nommé Premier ministre ce mercredi, aurait toujours agi en faveur du régime de l'ancien président Idriss Déby Itno.

"Le même jeu politique"

Les Tchadiens se souviennent encore de son refus de soutenir le candidat de l'opposition, le général Abdelkader Kamougué, arrivé deuxième au second tour face à Idriss Deby, à la présidentielle de 1996.

C'est donc le même jeu politique qui se poursuit, estime Bedoumra Kordjé, ancien secrétaire général à la présidence de la République et point focal d'un groupe des organisations signataires de la déclaration du 19 mai 2022, pour un dialogue national réussi.

Saleh Kebzabo lors d'une rencontre avec le président de la transition tchadienne Mahamat Idriss Déby Itno.

"Nous ne sommes pas sortis de l'auberge" estime-t-il avant de poursuivre en précisant que la situation est extrêmement critique. "Nous ne pouvons pas nous réjouir de la nomination d'une personne dans un contexte antidémocratique ou on ne s'est pas assis pour définir ensemble l'avenir de notre pays. Nous sommes pas du tout partis sur une bonne base de refondation du Tchad" explique par ailleurs Bedoumra Kordjé.

Mais pour Mahamat Zen Cherif, président du parti Tchad uni, un jeune parti d'opposition, la nomination de Saleh Kebzabo en soi n'est pas mauvaise.

"Tout dépend du contexte, s'il y a une réelle volonté d'apporter une contribution à la transition à travers un gouvernement d'union nationale. Quelles que soient les couleurs politiques, je ne vois aucun problème qu'un Tchadien, fut-il un opposant pendant plusieurs décennies, essaye d'apporter sa contribution à travers un gouvernement d'union nationale" estime-t-il.

Ecoutez les explications de Dariustone Blaise

Bon vent

Le Mouvement patriotique du salut, l'ancien parti au pouvoir qui soutient cette transition, se félicite de son côté de cette nomination. Selon Jean-Bernard Padaré "la nomination du nouveau Premier ministre en la personne de Saleh Kebzabo pour nous c'est la traduction concrète de la volonté du président du Conseil militaire de transition d'associer tous les acteurs de la vie politique et civile à cette phase importante de la transition. Le Mouvement patriotique du salut souhaite bon vent et plein succès au nouveau Premier ministre de façon à ce que toutes les décisions et résolutions soient traduites dans les faits.''

Depuis mercredi après-midi, la nouvelle de cette nomination de l'ancien opposant numéro un suscite bien entendu de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux au Tchad. Des réactions qui sont plus désabusées que réellement surprises.