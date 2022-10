Qui est Saleh Kebzabo, l'opposant devenu Premier ministre ?

Au Tchad, Saleh Kebzabo, l'un des principaux opposants, a été nommé ce mercredi (12.10) Premier ministre de la transition. Son portrait.

Le décret de la nomination de Saleh Kebzabo a été lu à la télévision nationale. Sa nomination intervient au lendemain de la démission de l’ancien Premier ministre, Albert Pahimi Padacké, et de son gouvernement. Saleh Kebzabo va devoir former dans les prochains jours un gouvernement d’union nationale, tel qu'annoncé lundi (10.10) par le général Mahamat Idriss Deby dans son discours d’investiture

Journaliste puis homme politique

Saleh Kebzabo est né à Léré, dans le sud-ouest du Tchad, le 27 mars 1947. Il poursuit ses études primaires et secondaires au Cameroun avant d’intégrer, en 1966, le Centre de formation des journalistes à Paris.

Il a ensuite travaillé à l'Agence tchadienne de presse et collaboré à la rédaction de Jeune Afrique et Demain l'Afrique avant de créer son organe de presse, N’Djamena Bi-Hebdo.

Saleh Kebzabo va se lancer en politique au sein du parti Union nationale pour le développement et le renouveau (UNDR) et il deviendra président de cette formation politique ainsi que député à l'Assemblée nationale du Tchad sous les présidences d’Idriss Déby Itno.

Saleh Kebzabo préside le parti UNDR

Saleh Kebzabo a participé tour à tour aux élections présidentielles de 1996, 2001, 2006, 2016 puis 2021, quand il retire sa candidature et dénonce une militarisation du climat politique.

Légitimité du Conseil militaire de transition

Après la mort d'Idriss Déby en avril 2021, son fils Mahamat Idriss Deby Itno prend le pouvoir lors d'un coup d'Etat institutionnel. Saleh Kebzabo reconnaît alors la légitimité de l'autorité du Conseil militaire de transition formé par les militaires.

La junte met en place un comité d'organisation du dialogue national censé permettre un retour à l’ordre constitutionnel. Saleh Kebzabo est nommé vice-président de ce comité.

Pour le journaliste et consultant politique Maji Maji Odjitan, la nomination de Saleh Kebzabo est une récompense politique. Il estime que "c'est une récompense pour son engagement en faveur de ce régime de transition. Deuxièmement, Saleh Kebzabo a une large popularité au niveau du Tchad. C'est un homme qui saura comprendre ce que les Tchadiens veulent pour l'amélioration de leurs conditions de vie, il saura écouter la voix de l'opposition. Il appartient à Kebzabo de savoir écouter la voix du peuple parce que l'homme politique oublie toujours d'où il vient. Mais Kebzabo a longtemps milité dans l'opposition et il comprend les réalités et revendications de la population."

"Il fait le jeu des Déby"

L’écrivain Sosthène Mbernodji déplore pour sa part le choix de Saleh Kebzabo qui aurait toujours servi à sa manière l’ancien président Idriss Déby.

D’après Sosthène Mbernodji, "Saleh Kebzabo est connu des Tchadiens pour n'avoir pas joué franc jeu depuis le temps de Déby jusqu'à ce jour. Parce que de 1996 jusqu'aux autres élections, il a toujours fait le jeu des Déby. Et puis il a entièrement soutenu la phase du dialogue à Doha puis le dialogue national inclusif et c'est la rétribution. On ne peut rien attendre de ces gens-là pour refonder le Tchad."

Contacté, Saleh Kebzabo a indiqué qu’il donnera ses impressions plus tard. Mais dans un tweet, sa formation politique l’a félicité pour sa nomination.