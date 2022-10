Des manifestants tchadiens transférés à Koro Toro, dans "la prison la plus horrible du pays"?

Plusieurs personnes interpellées lors des manifestations de jeudi dernier [20.10.22] au Tchad auraient été transportées vers Koro Toro, une des prisons les plus dures du pays, située dans une zone désertique.

La Convention tchadienne de défense des droits de l'Homme affirme avoir reçu des témoignages allant dans ce sens.

"Il y a des signaux de guerre civile" (Alhassan Abass, CTDDH)

Interview avec Alhassan Abass, secrétaire chargé aux affaires d’urgence et aux actions judiciaires de la Convention tchadienne de défense des droits de l'Homme

On n'a pas d'idée exacte sur le nombre precis [de personnes transférées dans les prisons], ça peut dépasser une centaine de gens qui sont en transfèrement alors que ces gens n’ont jamais fait l’objet d’un procès équitable.

Toute personne jugée indésirable est automatiquement envoyee vers Koro Toro parce que Koro Toro est la prison la plus horrible du Tchad. C'est une prison située en plein désert où on ne trouve même pas de quoi se mettre sous la dent (...) Si on vous jette là-bas, c'est la mort assurée.

On n'a même pas besoin de vous enfermer, si vous prenez le risque de vous enfuir, vous mourrez en plein désert. C'est la prison la plus horrible du Tchad.

DW : D'où tirez-vous ces informations?

Ce sont des gens avec lesquels on a l'habitude de collaborer, ou des militants de notre organisation qui nous fournissent des informations après vérification.

DW : Mais le ministre tchadien de la Communication, et porte-parole du gouvernement, Aziz Mahamat Saleh, dément ces transferts vers Koro Toro.

Alors si ces personnes n'ont pas été envoyées là-bas, il est facile de les présenter à la presse pour démentir les critiques sur leur détention à la maison d'arrêt de Klessoum au commissariat central.

D'abord, le lieu de leur détention devait être un lieu dans lequel se sont rendus des gens mais ils n'y ont vu personne. D'ailleurs les cellules du commissariat ne sont même pas assez grande pour contenir tout le monde. Alors qu'ils nous les montrent si nous n'avons pas raison.

Cliquez sur l'audio ci-dessuspour écouter l'entretien avec Alhassan Abass