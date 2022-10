Les messages de haine inquiètent au Tchad

Au Tchad, plusieurs manifestations contre la prolongation de la période de transition et le maintien au pouvoir de Mahamat Idriss Déby Itno, jeudi [20.10.22], ont entraîné un déchaînement de violences inédit pendant plusieurs heures dans la capitale et certaines villes du pays, faisant une "cinquantaine" de morts et "plus de 300 blessés" selon le gouvernement.

Des appels à manifester pacifiquement avaient été lancés depuis le début de la semaine, notamment par la plateforme d'opposition Wakit Tammaet le parti Les Transformateurs, dirigé par Succès Masra, l'un des principaux opposants politique au président de la transition, Mahamat Idriss Déby Itno.

Mais quelques jours après ces manifestations réprimées dans le sang, les associations des droits de l'Homme s'inquiètent des discours de haine qui ont circulé, notamment sur les réseaux sociaux.

Ces dernières appellent à l’apaisement et au dialogue.

"Si rien n'est fait, il y a un risque de tomber dans la guerre civile", alerte Alhassan Abass, secrétaire chargé aux affaires d’urgence et aux actions judiciaires de la Convention tchadienne de défense des droits de l'Homme.

Cliquez sur l'image pour écouter l'interview.

"Il y a des signaux de guerre civile" (CTDDH)