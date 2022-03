Tchad: reprise des travaux du pré-dialogue à Doha

Le pré-dialogue a été suspendu peu après l'ouverture des travaux, le 13 mars, à Doha au Qatar, après un coup d’éclat du Front pour l'Alternance et la Concorde au Tchad (FACT), tenu pour responsable de l'offensive au cours de laquelle a été tué le président Idriss Déby Itno. Plusieurs points de discorde ont motivé ce report, dont ceux inscrits à l’ordre du jour et la question du nombre de représentants des 52 mouvements politico-militaires présents. C’est pourquoi le Qatar, médiateur, leur avait donné 72 heures, puis 48 heures, pour désigner dix délégués qui devront mener les négociations pendant le pré-dialogue.

Écoutez les explications de Abakar Assileck Halata, le président de la Marche des patriotes pour la renaissance du Tchad (MPRT) et porte-parole du groupe de Doha qui regroupe 22 mouvements politico-militaires et partis alliés. Il participe également aux assises de Doha et explique d'abord les raisons du blocage du processus de discussion.

