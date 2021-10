Quelle forme de l’État pour le Tchad ?

Depuis la disparition, en avril dernier du président Idriss Déby Itno, de plus en plus de tchadiens s’interrogent, sur l’avenir de leur pays. Parmi les solutions proposées, il y a l’organisation d’une conférence nationale, inclusive et souveraine qui devra déboucher sur l’adoption consensuelle de la forme de l’Etat et le mode de gestion économique et sociale du Tchad.

Pour beaucoup, une des solutions envisageables est la mise en place d’un régime de type fédéral à même de favoriser le partage équitable de pouvoir entre le système central et les Etats fédérés sur la base du principe de subsidiarité. Ceci alors que certains militent pour le maintien du système unitaire en dépit du fait qu’il a montré ses limites.

C’est pour recueillir un large éventail de point de vue des Tchadiens, que l’ONG Advocay Network for Africa a décidé d’organiser le 26 octobre 2021 un webinaire sous cette thématique : quelle forme de l’Etat pour le Tchad de demain avec la participation de plusieurs universitaires africains.

Cliquez sur l’audio (ci-contre), pour écouter l’entretien réalisé par Eric Topona avec deux des organisateurs du webinaire : Mariam Asngar Loneban, analyste politique Gatineau (Canada) et Abel Walendom, architecte. Tous deux sont membres de Advocay Network for Africa.