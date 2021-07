Tchad : des milliers de jeunes privés de fonction publique

Info Matin (15.07.2021)

Dans l'actualité : le rebond de la Covid-19 en Afrique et au Sénégal, Georges W.Bush en interview sur la DW avant la visite d'Angela Merkel aux Etats-Unis, l'épineuse question du chômage des jeunes au Tchad et la précarité dans la fonction publique, la loi "congolité" qui suscite toujours la controverse en RDC, et notre série Racines d'Afrique avec le portrait ce matin de Taytu Betul.