Succès Masra se défend : "Le Tchad est allé parler à Idriss Déby"

Succès Masra, le jeune leader du parti Les Transformateurs a été reçu mardi (16.03.2021) en fin d’après-midi par le président tchadien Idriss Déby dans sa résidence privée.

La rencontre a eu lieu un mois après que Succès Masra se soit réfugié durant six jours sur le parvis de l'ambassade des Etats-Unis à N'Djamena pour échapper à la répression d’une marche pacifique qu’il avait organisée.

Pourses partisans et certains observateurs de la scène politique, cet échange entre l’opposant Succès Masra et le président Idriss Déby en cette période électorale marquée par des tensions est inopportune.

A l'image d'Arsène, un des militants du parti Les Transformateurs :

"J’ai donné ma vie pour Succès Masra mais il m’a vraiment déçu. Comment peut-il rencontrer Déby sans nous le dire ? Cela m’a vraiment touché. Cette nuit je suis resté débout jusqu’à cinq heures du matin. Pour moi, c’est une trahison. Les Tchadiens ne veulent plus d’Idriss Déby parce qu’il gère mal le pays. On a souffert mais maintenant Succès Masra m’a déçu."

Il ne s’agit pas d’une compromission, ni d’une trahison, a expliqué Succès Masra ce mercredi matin au cours d’une conférence de presse en présence de ses militants.

Report des élections

Il a expliqué être allé à la présidence pour proposer au président tchadien de repousser la présidentielle du 11 avril et d'organiser un dialogue avec tous les acteurs pour définir les conditions d’une alternance :

"Avec Déby, nous ne sommes pas d’accord sur de nombreuses choses mais nous avons en commun le Tchad. Et le moment pour nous est arrivé de faire un saut vers l’avenir. Envoyer une correspondance au président Déby est-ce une trahison ? Le dialogue qui est même demandé par les Nations unies est-ce une trahison ? On doit tous s’asseoir autour d’une table pour dire ce sur quoi nous ne sommes pas d’accord, c’est comme ça que nous voyons les choses. Pour nous c’est le Tchad qui est allé parler à Déby de la transition et l’alternance pour l’avenir. Le moment est venu de mettre une pause à cette élection parce que pour nous, cette élection n’est pas inclusive."

Écouter l'audio 02:09 Ecoutez notre reportage à N'Djamena

Le report de la présidentielle à moins d’un mois est pratiquement impossible, déclare Jean-Bernard Padaré, le porte-parole du parti au pouvoir et du candidat Déby. Cependant, il dit comprendre la démarche de Succès Masra en tant qu’adversaire politique :

"C’est son droit le plus absolu de plaider pour un dialogue inclusif et le report des élections mais il est quasiment impossible de reporter ces élections, sauf cas de force majeure. Succès Masra n’est pas un ennemi du président Deby. Ce n’est pas parce qu’il a une position contraire à la nôtre qu’il devient notre ennemi. Je vois comment il est lynché sur la toile. Je suis vraiment déçu mais ces gens-là n’ont jamais cru en ses idées, ils voulaient l’utiliser comme paravent pour faire des règlements de compte."

Le report du scrutin pour organiser un dialogue national inclusif est le vœu de plusieurs partis d’opposition tchadienne depuis plusieurs mois. Mais jusque-là cet appel est resté ignoré par le pouvoir.