Côte d'Ivoire : une rencontre pour promouvoir l’art et le livre

Plusieurs écrivains, artistes et promoteurs du livre de six pays participent à cette rencontre : le Cameroun, le Gabon, le Tchad, la Guinée, du Burkina Faso, et la Cote d'Ivoire. Les participants échangent sur des thématiques ambitieuses, parmi lesquelless : quels Hommes pour l’Afrique de demain ? ou encore Féminisme : quels enjeux ?

Écouter l'audio 07:02 "Cette distinction me galvanise" (Sosthène MBernodji)

L’industrie du livre, qui se porte mal dans la plupart des pays africains était également au programme. Des ateliers de lecture et la remise de différents prix vont boucler ce vendredi la rencontre.

Cliquez sur l’audio pour écouter l’interview de Sosthène Mbernodji, le directeur artistique de l’Agence littéraire Le Souffle. Il est aussi chef de la délégation des écrivains tchadiens au Meeting International du Livre et des Arts Associés (MILA) 2021.

Sosthène Mbernodji est lauréat du prix MILA du promoteur du Livre Africain 2021 à Abidjan. Une consécration qui vient récompenser ses efforts en faveur du livre et de la lecture au Tchad.