Sommet sur la dette africaine : quel intérêt pour la France ?

C'est à quelques mètres de la Tour Eiffel, au Grand palais éphémère à Paris, que se tient ce sommet franco-africain. 18 chefs d'Etat et de gouvernement et des organisations internationales étaient invités.

La dette africaine n'a jamais été aussi élevée ces 20 dernières années. En 2020, selon le Fonds monétaire international (FMI), 17 pays du continent sont soit surendettés ou sont en voie de l'être. Quatre ans plus tôt, on n'en comptait que dix.

Une économie informelle prédominante

Le marché informel occupe une grande partie de la population africaine

Pour Vincent Hugeux, journaliste et spécialiste de l'Afrique, "ce qu'on appelle 'économie informelle' occupe une part considérable jusqu'à 45 ou 50% parfois des revenus des citoyens". Il constate aussi que "l'Afrique est extrêmement dépendante des marchés extérieurs".

La pandémie de Covid-19 aggrave bien entendu la situation. Si le nombre de morts liés au coronavirus sur le continent africain est relativement faible avec 130.000 décès, le bilan économique et social est écrasant pour beaucoup de pays, comme l'explique Vincent Hugeux.

Des enjeux économiques et politiques...

Organisatrice de ce sommet, l'enjeu pour la France est à la fois économique et politique, soutient Vincent Hugeux. "Il y a à la fois un enjeu diplomatique, politique, économique, financier et un enjeu d'image. La France fait partie des grands créanciers de l'Afrique. Elle est très impliquée dans les institutions financières internationales. Elle a ses propres initiatives via par exemple l'AFD, l'Agence française de développement".

Concernant l'enjeu lié à l'image, "il va de soi que Paris souhaite apparaître comme une sorte de figure de proue dans le combat qui doit permettre à l'Afrique d'amortir autant que faire se peut, l'impact colossal de la crise sanitaire sur les économies africaines".

Lundi déjà (17.05.2021), Emmanuel Macron avait annoncé l'annulation de la dette du Soudan vis-à-vis de la France.

Le cas soudanais, une exception

Vincent Hugeux, journaliste et spécialiste de l'Afrique en est convaincu : "très franchement quand on connaît l'orthodoxie budgétaire d'un pays comme l'Allemagne, on imagine très mal Angela Merkel et ses successeurs passer à l'ardoise magique les dettes de tel ou tel autre pays".

Berlin a pourtant annoncé l'annulation de sa dette de plus de 300 millions d'euros vis-à-vis du Soudan.

Et ce n'est pas qu'une affaire entre l'Afrique et l'Europe. Depuis de nombreuses années, la Chine est de plus en plus présente en Afrique sub-saharienne. Aujourd'hui, 20 % de la dette des pays africains est détenue par la Chine alors que la part du Club de Paris, qui réunit les pays occidentaux, n'est que de 6%.