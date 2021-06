Silas Wamangituka (VfB Stuttgart) jouait sous une fausse identité

C’est Silas lui-même qui a décidé de tout avouer. "J'ai vécu ces dernières années dans une angoisse permanente, et je me suis fait beaucoup de soucis pour ma famille au Congo", a déclaré celui qui ne s’appelle donc pas Wamangituka mais Katompa Mvumpa.

Silas, auteur de 11 buts en 25 matchs de Bundesliga cette saison

Au-delà de son nom, qui a donc été falsifié, sa date de naissance l’a aussi été. En réalité, Silas est né le 6 octobre 1998, et non pas le 6 octobre 1999.

Les raisons de cette falsification sont encore floues. Un homme semble tout de même être pointé du doigt : son ancien agent. Ce dernier aurait forcé Silas à changer son identité en 2017 afin de rester plus longtemps en Europe.

Selon le communiqué du VfB Stuttgart, l'ancien agent du jeune homme l'avait, aussi, de facto placé sous tutelle, en confisquant ses papiers et en gérant son argent. Et c’est justement après avoir changé d’agent que Silas a décidé de tout révéler à son club.

Le VfB Stuttgart soutient son joueur

Bien que Stuttgart risque des sanctions pour avoir fait jouer un joueur sous une fausse licence, le club a décidé de soutenir Silas de manière très publique. Pour les responsables du VfB, dont Thomas Hitzlsperger, directeur du sport, l’attaquant a fait preuve de "courage" et doit donc être soutenu.

Thomas Hitzlsperger, directeur du sport de haut niveau au VfB Stuttgart depuis 2019

"Nous abordons cette problématique de manière ouverte et transparente. Le joueur le sait, et j'aimerais souligner que je trouve que Silas a fait preuve de beaucoup de courage en expliquant les choses et en faisant la lumière sur ce qui peut se passer parfois dans le marché des transferts", a déclaré l'ancien international allemand.

Le VfB a aussi précisé être en contact avec la Ligue et la Fédération allemande de football pour clarifier la situation, mais part du principe que Silas obtiendra une nouvelle licence.

