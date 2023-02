Après le séisme, le désarroi des survivants

Au lendemain du tremblement de terre en Turquie et en Syrie, les équipes de secours continuent de braver le temps glacial, les répliques et l'effondrement de bâtiments pour retrouver d'éventuels survivants. Il faut dire que le temps presse alors qu'un bilan provisoire fait état désormais de plus de 6 000 morts. La situation dans les régions touchées par le tremblement de terre est de plus en plus critique.

Des immeubles effondrés, des villes sens dessus dessous… au lendemain du séisme, les populations des régions touchées ont encore du mal à prendre la mesure de l'ampleur de la catastrophe.

La situation est d'autant plus critique que la plupart des régions, en Syrie notamment, étaient déjà en proie à la guerre, à l'insurrection, aux crises de réfugiés et à une récente épidémie de choléra.

De nombreux survivants assurent avoir tout perdu. Image : Aaref Watad/AFP

"Nous n'avons plus rien"

Mahmoud, un résident d'Azaz, une petite ville syrienne située à une trentaine de kilomètre au nord-ouest d'Alep, assure avoir tout perdu." Nous avons perdu nos maisons, nous avons perdu nos proches. Dix ans de guerre ne nous ont pas autant affectés, mais cette minute et demie de tremblement de terre nous a beaucoup affectés" explique-t-il avant de poursuivre en précisant que "les gens n'ont pas les moyens d'acheter une miche de pain, alors comment vont-ils reconstruire leurs maisons ? Certains avaient économisé de l'argent pour construire une maison ou acheter une voiture, et tout a été détruit par le tremblement de terre. Les ONG n'apportent aucune aide."

Zloukh Mustafa est également résidente d'Azaz, elle a aussi tout perdu. "J'ai perdu mes enfants, ma maison et mon mari. Je vis dans une école maintenant. Nous n'avons plus rien" assure-t-elle.

Certaines des plus grandes destructions se sont produites près de l'épicentre du séisme entre Kahramanmaras et Gaziantep, en Turquie.

En raison des répliques, de nombreux survivants terrifiés et épuisés ont passé la nuit à l'extérieur dans des abris de fortune.

L'aide humanitaire s'organise petit à petit. Image : Ahmed Saad/REUTERS

L'attente d'une aide

A Malatya, une ville turque qui a aussi été frappée par le tremblement de terre, certains comme Ahmet qui a perdu des proches se sentent abandonné par les autorités car personne n'est venu pour le moment aider sa famille et il leur a également été interdit d'intervenir eux même pour sortir les corps de deux enfants des décombres pour les funérailles.

"Il n'y a personne ici, nous sommes tous condamnés. Ce n'est pas ce que nous attendions de l'État. Peu importe l'ampleur du tremblement de terre, la mobilisation de tous était nécessaire" insiste Ahmet.

Les fortes chutes de neige ont entravé les efforts de recherche et l'acheminement de l'aide vers les régions les plus inaccessibles.