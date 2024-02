Les mesures d'hygiène pour se prémunir du choléra

Une épidémie de choléra s'est abattue sur l'Afrique australe et de l'Est ces dernières semaines. En Zambie, l'infection diarrhéique a fait plus de 500 morts. Au Zimbabwe, plus de 400 personnes ont été tuées par la maladie. Au Soudan aussi, l'Onu réclame des fonds pour lutter contre le choléra.

La maladie a par ailleurs infecté des dizaines de milliers d'Ethiopiens et de Camerounais l'année dernière et désormais, le sud-est de la République démocratique du Congo est touché également. Dans la région du Haut-Katanga, plusieurs centaines de cas de choléra ont été confirmés depuis le début de l'année.

Alors comment faire pour éviter la contagion ? Petit rappel des mesures de précaution de base.

Le choléra, toujours une menace pour la santé dans le monde To play this audio please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 audio

Qu'est-ce que le choléra ?

Le choléra , c'est une infection due à des bactéries de type Vibrio cholerae. La maladie cause des diarrhées aiguës chez les malades, des crampes dans les jambes, des vomissements. Elle peut tuer en quelques heures si le malade n'est pas soigné.

Or, la contamination se fait soit par la consommation d'eau contaminée, soit par le contact avec les excréments d'une personne infectée – c'est ce qu'on appelle la transmission fécale-orale.

Pour éviter la contagion, il faut donc prendre garde à ces deux voies principales de contamination.

L'insalubrité des puits et des toilettes est propice à la contagion de la maladie Image : Sitoi Lutxeque/DW

Les précautions corporelles

Il faut éloigner les sanitaires d'urgence à au moins 30 mètres des sources d'eau. Et se laver les mains au savon après être allé aux toilettes et avant de préparer à manger.

En cas d'absence de toilettes : enterrez vos excréments à au moins 50 centimètres de profondeur.

Si vous êtes en contact avec des malades, leurs excréments ou leur vomi, portez des gants ou alors mettez vos mains dans des sacs plastiques et lavez-les au savon, le plus souvent possible.

Si vous lavez le corps d'une victime du choléra, lavez-vous les mains avec soin et enterrez le corps, là encore, à plus de 30 mètres de la source d'eau.

Le Zimbabwe en lutte contre l'épidémie de choléra To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Traiter l'eau

Pour ce qui est de l'eau, il ne faut pas en boire, si elle est non-traitée, dans les zones où des cas de choléra ont été confirmés.

Pour la filtrer, on peut recourir à des tissus aux mailles très serrées, au sable, de préférence en ajoutant du chlore ou de l'eau de Javel. Attention : il faut bouillir l'eau au moins une minute avant de l'ingérer.

Une fois l'eau traitée, il faut couvrir le récipient de façon hermétique.

Il existe plusieurs vaccins contre le choléra Image : Alemnew Mekonnen/DW

La nourriture

Cuisez bien les aliments et mangez-les avant qu'ils ne refroidissent. Prenez particulièrement garde au poisson et aux coquillages. Lavez les légumes et les fruits à l'eau préalablement traitée, sinon épluchez-les. Ne mélangez pas les aliments cuits et les aliments crus (comme la salade).

Pour rappel, une personne atteinte du choléra est contagieuse entre un et dix jours en moyenne, ou tant que la bactérie se trouve dans ses selles. Les malades doivent se réhydrater, parfois prendre des antibiotiques. Et surtout, il existe deux types de vaccin préqualifiés par l'OMS contre le choléra.

L'Organisation mondiale de la santé estime à près de trois millions le nombre de malades dans le monde et à plus de 95.000 le nombre de décès causés par le choléra chaque année, sur la planète.