Au Sahel, la crise sécuritaire a aggravé la situation humanitaire

L'insécurité alimentaire en hausse

Selon l'Onu, dans l’ensemble du Sahel, plus de 29 millions de personnes devraient être confrontées à une insécurité alimentaire grave, dont plus de 8 millions dans le Sahel central. Au Mali en 2021 déjà, le triple impact de l’insécurité croissante, des sécheresses et de la Covid-19 a plongé un nombre record de 1,2 millions de personnes dans une crise alimentaire.