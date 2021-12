Série littéraire : en Centrafrique, une maison d'édition pour contrer la régression culturelle

Logée au sein de l'Alliance Française de Bangui, les Editions Oubangui tentent d'apporter une réponse aux difficultés rencontrées par les écrivains centrafricains. Beaucoup ont du mal à se faire éditer dans le pays et à rentrer dans leurs frais lorsqu'ils publient.

Une ligne éditoriale exigeante

Seulement, ici non plus, il n'est pas donné à tout le monde de se faire éditer. Landry Ouoko, responsable de cette maison de culture, met en avant la ligne éditoriale exigeante.

"Notre méthode de fonctionnement est simple et basée sur la politique de comité éditorial. Ce comité éditorial est composé de sept personnes. Donc pour tout manuscrit, c'est à dire livre qu'on reçoit pour édition, ces personnes statuent pour savoir si les Editions Oubangui sont capables de l'éditer et surtout il faut que le livre entre dans notre politique éditoriale, qui est basée sur trois grands piliers", explique Landry Ouoko. "Le premier est que le livre soit écrit par un Centrafricain, pour la République centrafricaine mais surtout pour le développement de la République Centrafricaine."

Maison d'édition ambitieuse cherche investissements

Laurent Gomina Pompali est un homme politique, philosophe et écrivain centrafricain. Pour lui, les Editions Oubangui sont un soulagement au regard de ses expériences à l'Harmattan, en France, et aux Editions Clé, au Cameroun. C'est pourquoi il appelle les pouvoirs publics à soutenir le projet.

"Il faudrait que les politiques et ceux qui ont de l'argent investissent pour que cette édition grandisse, se renforce, ait de grand moyens pour que les Centrafricains qui ont des manuscrits dans leurs tiroirs les sortent", harangue Laurent Gomina Pompali. "Que même si on n'a pas encore beaucoup de gens qui aiment la lecture, mais à force de voir les livres, les titres par exemple 'Que revive la République', ceux qui s'intéressent à la politique, un jour ils s'arrêtent et lorsqu'il y aura une librairie. J'espère cela va relancer la culture centrafricaine."

Toucher le lectorat centrafricain est l'objectif ambitieux que se sont fixé les Editions Oubangui.

Seulement, le financement de l'Etat est quasi nul et les Editions Oubangui sont partagées entre continuer et mettre la clé sous la porte.