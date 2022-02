Sénégal : le stade Abdoulaye Wade officiellement inauguré

La fête était complète hier, à Diamniadio, ville nouvelle située à une trentaine de kilomètres de Dakar. L'inauguration du nouveau stade s'est faite en grande pompe. Une enceinte qui portera le nom d'Abdoulaye Wade, comme l'a expliqué Macky Sall :

"Avec son aimable accord, j'ai décidé de donner le nom du stade du Sénégal à mon illustre prédécesseur le président Abdoulaye Wade, en hommage à son parcours multidimentionnel, d'intellectuel, de panafricaniste, d'homme politique et d'ancien président du Sénégal", a déclaré le président sénégalais lors du discours d'introduction.

Le président sénégalais Macky Sall lors de la cérémonie d'inauguration du stade

Steinmeier, Kagame et Erdogan présents

Quelques hautes personnalités politiques ont assisté à cette cérémonie d'inauguration, comme par exemple George Weah, le président du Liberia, son homologue rwandais Paul Kagame, mais aussi Frank-Walter Steinmeier, le président de la République Fédérale d'Allemagne, ou encore Recep Tayyip Erdogan. Pour rappel, cette nouvelle enceinte a été construite par Summa, une entreprise turque, en 18 mois seulement, pour un coût de 156 milliards de Francs CFA, soit 238 millions d'euros.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan lors de l'inauguration du stade

Une motivation pour les autres pays africains

Malgré quelques bousculades à l'entrée, la soirée s'est bien déroulée. Le public a assisté à une rencontre de gala entre les légendes du Sénégal et les légendes africaines du ballon rond. Khalilou Fadiga a ouvert le score pour les légendes sénégalaises, Jay-Jay Okocha a égalisé pour l'équipe "Afrique".

Score final 1-1. Au-delà de la soirée, l'inauguration de cette nouvelle enceinte est un signe fort pour le développement du pays, voire pour le continent africain. C'est du moins ce qu'espère cette spectatrice :

"Je pense que cela motivera toute l'Afrique entière parce que maintenant, on montre l'importance du football africain et cela motivera d'autres pays à faire encore plus pour représenter l'Afrique et les talents africains dans le monde entier", a-t-elle déclaré.

Pour rappel, le Sénégal disputera son premier match officiel au stade Abdoulaye Wade le 29 mars prochain, avec la réception de l'Egypte, dans une rencontre qualificative pour la prochaine Coupe du monde, qui débutera au Qatar le 21 novembre prochain.