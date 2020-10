Sécurité et coronavirus au menu du sommet de Goma

Info Matin 07h TU (07.10.2020)

RDV très attendu par la population de Goma et du Nord-Kivu ! Un sommet sur la sécurité doit réunir la RDC, l’Angola, le Burundi, l’Ouganda et le Rwanda dans cette ville. Toujours pas d'annonce officielle au Mali, concernant la libération de l'opposant Soumaila Cissé et de la Française Sophie Pétronin. Des informations pourtant de sources concordances annonçaient leur arrivée hier à Bamako.