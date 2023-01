Une mort ravive les inquiétudes au Rwanda

Il y a quelques jours, le célèbre journaliste rwandais John Williams Ntwali a trouvé la mort dans un accident de la route. Âgé de 44 ans, le rédacteur en chef du journal The Chronicles était très critique envers le président Paul Kagame.

L'ONG Human Rights Watch évoque pour sa part des "circonstances suspectes". John Williams Ntwali, 44 ans, rédacteur en chef du journal The Chronicles, a été tué mercredi lorsqu'un véhicule a percuté la moto sur laquelle il se trouvait en tant que passager.

"Nous allons surmonter la peur" (Victoire Ingabire)

"Ntwali est décédé dans un accident le 18 janvier à 02h50 du matin à Kimihurura", une ville située à proximité de la capitale Kigali, a écrit The Chronicles sur Twitter. "Ntwali était le passager de la moto. Il est mort instantanément", a poursuivi le journal. Le conducteur du véhicule a été arrêté et placé en garde à vue, selon la police.

Selon Lewis Mudge, directeur pour l'Afrique centrale au sein de Human Rights Watch, John Williams Ntwaku a souvent été "le seul journaliste qui a osé faire des reportages sur des questions de persécution et de répression politique. Il rejoint une longue liste de personnes qui ont défié le gouvernement et sont mortes dans des circonstances suspectes".

La Cour d'appel du Rwanda a confirmé le 4 avril 2022 à Kigali la condamnation à 25 ans de prison pour "terrorisme" de l'opposant Paul Rusesabagina

Lewis Mudge explique qu’il existe de nombreuses raisons de remettre en question la théorie d'un accident de voiture et il est essentiel qu'une enquête rapide et efficace, s'appuyant sur une expertise internationale, soit menée pour déterminer s'il a été assassiné ou non".

"Ntwali", comme beaucoup l'appelaient, avait été placé de nombreuses fois derrière les barreaux au cours de sa carrière - parfois pour quelques heures, parfois plusieurs semaines. Il avait également fondé la chaîne Pax TV sur YouTube, diffusant majoritairement des interviews, en langue kinyarwanda, de voix dissidentes.

La mort dans des circonstances suspectes de ce journaliste inquiète l’opposante rwandaise Victoire Ingabire. Celle-ci redoute que d’autresopposants subissent le même sort à l'approche de l'élection présidentielle de 2024.

Cliquez sur l’image (ci-dessus) pour écouter l'intégralité de l’interview de Victoire Ingabire.