L'armée russe de nouveau accusée de crimes de guerre

Journal 17h TU (29.03.2022)

Dans l'actualité: deuxième jour de combats entre les rebelles du M23 et l’armée congolaise dans l’est de la RDC. Au Burkina, de plus en plus de voix s’élèvent pour demander la libération de l’ancien président Roch Marc Christian Kaboré. De nouvelles négociations ont eu lieu à Istanbul, en Turquie, entre Moscou et Kiev pour tenter de trouver une issue à la guerre.