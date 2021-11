Le terme de ressources naturelles désigne les ressources biologiques ou minérales nécessaires à la vie de l’humain et à ses activités économiques. On identifie deux groupes : les renouvables et les non-renouvelables.

Les ressources renouvelables sont, en théorie, capables de se régénérer en permanence : l’eau, les terres agricoles, les ressources biologiques (forêts, pâturages, ressources halieutiques et maritimes, espèces animales et végétales etc.).