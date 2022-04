Sensibilisation pour la préservation de l'environnement

Afrique : les jeunes, la politique et l'économie

Au Mali, l’Institut néerlandais pour la démocratie multipartite (INMD), a créé une école politique et démocratique. Elle a pour but de former les jeunes leaders de demain//Etre jeune et créer une entreprise en Côte d’Ivoire est un véritable parcours de combattant car les jeunes sont très souvent contraints de lancer leurs activités sur fonds propres, sans l'aide de l'Etat.