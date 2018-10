RDC, une nécessité de sécurisation avant les élections

Sept leaders de l'opposition annoncent la tenue d'un grand meeting à Lubumbashi samedi (13 octobre). Jeudi déjà, l'opposition congolaise a appelé à des "marches de protestation" le 26 octobre. Elle demande une "concertation" sur "la légalité de la machine à voter et la radiation de près de dix millions d'électeurs sans empreintes du fichier électoral".



De son côté Leila Zerrougui, la représentante spéciale du Secrétaire général de l'ONU, a présenté jeudi par visio-conférence au Conseil de sécurité la situation sur place.

Même si elle note des signes encourageants, elle a insisté sur la sécurisation du pays alors que les autorités de Kinshasa ont pris des mesures de restriction concernant l'acquisition de matériels par certains contingents de la Monusco.

Une délégation du Conseil de sécurité des Nations unies en visite récemment à Kinshasa a "appelé par le dialogue à trouver les voies d'un consensus le plus large possible permettant de créer les conditions d'élections réellement crédibles et transparentes, se déroulant dans un climat apaisé".

