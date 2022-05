La RDC souhaite produire de l'énergie à partir du méthane

Le volcan Nyiragongo, une menace

Des coulées de lave à 1500 degrés et des secousses sismiques à répétition ont détruit 2500 maisons à Goma et fait 400 000 déplacés. Elles ont aussi coupé la ville de l'extérieur, privé plusieurs quartiers d'électricité, de distribution en eau et en ravitaillement alimentaire. Une catastrophe humanitaire qui pourrait empirer si le lac Kivu libérait du gaz. Témoignages, explications et conseils.