RDC : la rougeole tue plus que la fièvre ébola

Mi-juillet, l'OMS (l'organisation mondiale de la Santé ) avait alerté sur le fait que l'épidémie de rougeole tuait presqu'autant que les deux autres épidémies réunies: celles d'Ebola et de choléra. La rougeole avait alors fait 1.981 morts , contre 1.676 pour Ebola et 279 pour le choléra.

Entre janvier et début août 2019, la rougeole a infecté plus de 145.000 personnes et entrainé 2,758 morts. Malgré l’ampleur de l’épidémie, il y a un manque alarmant d’acteurs et des fonds pour répondre à cette crise. Seulement 2,5 millions de dollars ont été mobilisés sur les 8,9 millions requis pour le plan de réponse, déplore MSF. La rougeole atteint essentiellement les enfants à partir de l'âge de 5-6 mois et les jeunes adultes. Les autorités sanitaires congolaises parlent de l’inefficacité de la preuve de routine pour la couverture vaccinale.

Le correspondant de la Deutsche Welle à Kinshasa, Saleh Mwanamilongo, s'est rendu dans un centre de santé. Cliquez sur la photo ci-dessous pour écouter son reportage.

Écouter l'audio 01:51 Reportage sur l'épidemie de rougeole en RDC