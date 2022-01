RDC : les anciens miliciens démobilisés se sentent oubliés

C’est à Mubambiro, à une dizaine de kilomètres de la ville de Goma, dans l’Est de la RDC, que sont cantonnés de centaines d’anciens combattants de différents groupes armés de la région.

Ils ont été démobilisés mais attendent toujours leur réinsertion ou réintégration. Tumaini Jackson, qui vit dans ce camp depuis plus de trois ans avec sa famille, dit vivre dans des conditions inhumaines :



"Nous vivons et dormons dans de très mauvaises conditions, nous ne trouvons pas de nourriture. Nos enfants souffrent déjà de kwashiorkor (forme de malnutrition dont souffrent les enfants en manque de protéines, ndlr) et nos femmes et nous, ne savons plus comment nous habiller. Pour pouvoir survivre, nous labourons les champs des gens qui sont voisins du camp, mais eux aussi nous sous-estiment, ils ne nous traitent pas bien."





L'ex-combattant ne comprend pas pourquoi il se retrouve dans cette situation alors que par le passé, le camp a reçu plusieurs visites des autorités, dont celle du président congolais Félix Tshisekedi. Jusque’à présent aucune promesse n’aurait été tenue et Tumani Jackson se sent oublié :



"Nous ne comprenons pas pourquoi nous restons dans ces conditions de vie précaires malgré les multiples visites des autorités gouvernementales, même le président lui-même lors de sa visite ici, nous avait garanti qu'il allait trouver une solution à notre situation en si peu de temps mais jusqu'à aujourd'hui, trois ans après, rien n'est fait, nous sommes toujours délaissés."

Manifestation endeuillée

Dimanche dernier, des miliciens démobilisés ont manifesté leur colère en barricadant la route Goma-Sake avant d’être dispersés par l'armée congolaise. Les répressions ont même fait un mort parmi les manifestants.

Écouter l'audio 02:17 Ecoutez le reportage de notre correspondant à Goma





Muisha Busanga de la société civile de Kamuronza, où se trouve leur camp, demande l'implication des autorités et plaide pour la délocalisation du camp :



"Ces ex-combattants se livrent à des pratiques qui mettent en danger la vie de la population, comme le vol des biens des gens et la récolte de leurs cultures. Ces personnes doivent être délocalisées, elles ne sont pas bien encadrées et cela constitue un danger. S'ils ne sont pas bien encadrés, cela ne motivera pas les autres qui sont restés dans la forêt à déposer les armes."

La société civile a révélé que des centaines d'ex-combattants étaient déjà retournés en brousse à cause des conditions de vie difficiles dans le camp. Les autorités militaires que nous avons contactées n'ont pas voulu commenter le sujet, mais nous ont assuré qu'une solution sera trouvée dans un avenir proche.