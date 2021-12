RDC : un officier déserteur sème la violence à Fizi

Les faits se sont déroulés dans la localité de Kamombo dans les hauts plateaux de Fizi dans le Sud-Kivu. Plusieurs sources sécuritaires confirment que des assaillants ont attaqué des positions de l’armée.

Au cours des deux derniers mois de l'année 2021, plusieurs autres attaques menées par des hommes de l’ex-officier Makanika et ses alliés ont visé les positions des FARDC toujours dans le territoire de Fizi, selon le major Dieudonné Kaseraka, porte-parole d’un des secteurs opérationnels de l’armée dans le Sud-Kivu :

"Fizi en général est sous contrôle, elle est calme mis à part deux ou trois localités qui ont été récupérées par Makanika et ses alliés en provenance des pays étrangers. Nous sommes en train de nous préparer à reconquérir ces localités occupées par ces hors la loi. De manière générale, le territoire de Fizi est calme et sous contrôle des FARDC."

Profil de l’officier déserteur

Michel Rukunda alias Makanika, cet ex-officier de l’armée loyaliste congolaise aurait fait partie de l’Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo (AFDL) conduite en 1996 par Laurent Désiré Kabila explique une source militaire.

C’est en 2016, précise la source, qu’il fera désertion avec des membres de son unité emportant armes et munitions. A l’époque, il était commandant d’un régiment.

Pour Josaphat Musamba, chercheur à l’université de Gand en Belgique, il y a le lieu de placer cette désertion dans le contexte globale de la région.

"Michel Rukunda alias Makanika est un militaire congolais qui a déserté. Il était basé à Walikale. A partir de 2017 il y a eu des tensions entre les communautés, ensuite entre groupes armés interposés mais aussi des tensions entre les groupes armés et les FARDC. On a estimé que les communautés Banyamulenge n’étaient pas suffisamment sécurisées et que parmi ses enfants qui sont dans l’armée, certains ont décidé de déserter pour aller organiser la résistance de Twigwaneho, c’est ce qu’a fait Makanika", renseigne M. Musamba dont les travaux portent sur la socio-anthropologie des guerres civiles et pratiques sécuritaire dans les Hauts plateaux de Fizi , Uvira et Mwenga (Sud-Kivu) et la chefferie de Bwito (Nord-Kivu).

Implication des autorités congolaises

Il est important de rappeler que la zone des hauts-plateaux du Sud Kivu, au croisement des territoires de Mwenga, Fizi et Uvira a connu de multiples affrontements depuis les années 1990.

Le 15 novembre dernier, au moins cinq personnes ont été tuées et huit autres blessées dans une attaque attribuée à des milices d'autodéfense. Nicolas Kyalangalilwa est le coordinateur de la Dynamique Communautaire pour la Cohésion Sociale et le Développement (DYCOD), il insiste sur la nécessité d’une meilleure implication des autorités congolaises. "Malgré nos multiples alertes, on ne sent pas du pouvoir central une volonté à s’impliquer. Les dernières échauffourées en date sont celles qui ont vu la mort du colonel Yaoundé mais il y a aussi cette question de la présence de l’armée burundaise qui est plus ou moins vérifiée maintenant avec des preuves à l’appui. Cela n’augure rien de bon et nous espérons que les autorités vont prendre cette situation au sérieux, " conseille Mr. Kyalangalilwa.

A noter également que ce mardi (28.12), écoles, commerces et stations d'essence n'ont pas ouvert dans plusieurs villes du Sud-Kivu où les populations ont suivi un appel à une grève générale pour s'opposer à un projet de déploiement de policiers rwandais.