Ebola business : ceux qui profitent de l'épidémie en RDC

Info matin 7h TU (05.08.2021)

Ebola business en RDC. Des agents de santé et des forces de l’ordre sont accusés de profiter de l’épidémie d’Ebola pour s’enrichir. Omar el-Béchir devant la Cour pénale internationale. C’est de plus en plus probable. Le gouvernement soudanais a voté mardi en faveur de la ratification du Statut de Rome de la CPI. Le portrait de la cheffe de la mission civile de l’UE au Niger, l’Eucap Sahel Niger.