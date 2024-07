Suspension des activités dans deux stades de Kinshasa

"Les activités non sportives sont suspendues dans les stades des Martyrs et Tata Raphaël à Kinshasa", a déclaré dimanche (28.07.2024) Jacquemain Shabani, vice-Premier ministre de l’Intérieur de la RDC.

La situation est préoccupante suite à ce drame. Outre les neuf morts, il y a eu une dizaine de blessés lors de ces bousculades. L'hôtel de ville de Kinshasa affirme avoir déclenché une enquête pour déterminer les responsabilités et éviter qu'une autre tragédie ne se reproduise.

Pourtant, ce drame pouvait etre évité, comme l'explique Falloux Kabongo, un habitué des évènements et coordonnateur national des consommateurs de RDC.

Il estime que "l'Etat devait prendre plus de mesures de sécurité et les artistes aussi devaient mettre en avant plus de mesures de sécurité que les autres mesures. Ils ont peut-être sous-estimé le nombre des participants et c'est ce qui a fait déborder le stade et causé mort d'hommes".

Un précédent dramatique

En octobre 2023 a eu lieu un drame similaire dans le même stade. Onze personnes ont trouvé la mort dans les mêmes circonstances au cours d'un concert organisé par le chanteur Fally Ipupa.

Dans une publication sur son compte X, Moïse Katumbi, président du parti Ensemble pour la République, appelle à des poursuites judiciaires afin que les responsables de ce drame soient jugés sévèrement. Même son de cloche pour la coalition Lamuka qui exige même la démission des responsables de la police nationale congolaise.

"Lamuka exige la démission du chef de la police qui a failli à sa mission de protéger. Lamuka exige une véritable enquête pour tirer les conséquences et prévenir d'autres dégâts. Mais aussi exige l'indemnisation et des excuses officielles du ministre de l'Intérieur et du gouverneur de la ville qui eux aussi ont manqué à leurs obligations", souligne Prince Epenge, l'un des communicateurs de Lamuka .

La DW a tenté d'avoir des réactions des autorités congolaises, sans succès.

Inauguré en septembre 1994, le Stade des Martyrs a été conçu initialement avec une capacité d’accueil de 80 000 places assises.