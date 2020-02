Football: le stade des Martyrs en ligne de mire de la CAF

La Confédération africaine de football (CAF) ainsi que la FIFA exigent que les stades répondent aux normes internationales. Des normes qui concernent l’état des terrains, les tribunes ou encore les vestiaires.

Le Stade des Martyrs de Kinshasa est le plus grand stade congolais. Il fait partie des trois stades en ligne de mire de la FIFA, comme l'a confirmé Constant Omari, président de la Fédération congolaise de football, par ailleurs 2e vice-président de la CAF.

Marcel Tisserant (RDC-Wolfsburg) en action face à l'Ouganda

Le responsable du football congolais a précisé - je cite : "Le terrain n’est pas en bon état, le tapis synthétique est devenu trop dur". Et d’ajouter : "Le risque est que les éliminatoires de la CAN et de la Coupe du Monde se jouent en dehors de Kinshasa".

Par ailleurs, au Congo voisin, le stade Alphonse-Massambe-Débat de Brazzaville est aussi dans le viseur. Construit en 1955 à l’occasion des premiers Jeux africains, ce stade ne dispose pas de vestiaires dignes d’accueillir des compétitions internationales, selon les experts de la CAF.

Ezzeldine Bahader veut entrer dans l’histoire du football

Âgé de 75 ans, l’Egyptien Bahader veut non seulement être le footballeur le plus âgé, mais aussi jouer aussi à un très bon niveau. C’est ce qu'il a annoncé hier après la séance d’entrainement.

"Si j’obtiens seulement ce titre du joueur le plus âgé, alors que sur terrain je ne montre pas mon efficacité, cela n’aura aucun sens pour moi. Mais si je suis en mesure de bien jouer, cela me fera plaisir, et je me battrai aussi longtemps que je le pourrai".

Iker Casillas veut la présidence de la Fédération de football

Le gardien Iker Casillas (Espagne)

Le gardien légendaire envisage de briguer la présidence de la Fédération espagnole de football. Selon la Radio Cadena Ser, le capitaine champion du monde 2010 avec la Roja, a fait part de ses intentions à la secrétaire d’Etat aux Sports et présidente du Conseil supérieur des Sports.

Les élections ne sont pas encore officiellement été convoquées. Mais elles sont censées avoir lieu au second semestre 2020.