RDC : le café et le cacao visés par une suspension

La décision de l'Union européenne de suspendre l'exportation de café et cacao provenant des provinces de l'Ituri et du Nord-kivu est différemment accueilli à Bunia dans la province de l'Ituri.

Pacifique Keta Upar, est un exportateur de café oeuvrant en Ituri. Avec sa nouvelle société Café PAKT Trading, il vent jusqu'à 200 tonnes de café par mois. Cet opérateur économique juge menaçant la décision prise par l'Union européenne concernant l'exportation de café et de cacao vers l'Europe. Pour lui, cette décision va jouer sur les prix du marché et favoriser encore la fraude vers les pays voisins comme l'Ouganda et le Rwanda, des conquérants directs.

"Ceux qui travaillaient avec les entreprises européennes sont obligés de passer par des pays voisins et là comme toujours, ça va passer sur le label de ce pays comme des cafés de voisins et non pas des cafés congolais. Ces sont des leçons qui doivent nous permettre de prendre des mesures adéquates pour essayer maintenant d'être concrets et pragmatique", dit Pacifique Keta Upar.

Au contraire, Luc Malembe trouve nécessaire cette décision qui pourrait étouffer les efforts de guerres de groupes armés à l'est du pays. Ce leader d'opinion de l'Ituri cite notamment les rebelles ougandais des ADF qui sont souvent accusés d'alimenter la guerre autour du cacao dans les régions de Beni, Mambasa et Irumu.

Pour lui, "ll y a un lien direct entre le terrorisme des ADF et le cacao, vous ne verrez jamais les ADF aller frapper là où il n'y a pas le cacao, c'est ce cacao-là qui finance les activités des ADF parce qu'il n'y a pas d'intérêt islamiste ici. Donc il va falloir que notre gouvernement saute sur cette occasion effectivement pour suspendre aussi la commercialisation chez nous pour empêcher aussi les pays qui nous entourent d'en profite."

Les cultivateurs dans l'Est de la RDC sont constamment menacés par des groupes armés Image : Tom Peyre-Costa/NRC

Cette mesure de l'UE entrera en vigueur en décembre 2025 a garantie le ministre congolais du commerce extérieur. Julien Paluku a cependant promis de trouver une solution avec l'UE pendant cette période moratoire. Une démarche que Pacifique Keta trouve nécessaire. Il appelle par ailleurs le gouvernement à trouver des solutions pour pouvoir contourner cette mesure en cas de maintien définitif.

"Le monde est assez vaste, il n'y a pas seulement l'Union européenne, il y a la Goa qui est là, la Chine, la Russie... Tous ces pays qui sont là et ils ont besoin de notre café donc nous devons rendre compétitif notre café et ça demande au niveau gouvernemental de voir comment il faut accompagner les opérateurs économiques du café et du cacao", explique Julien Paluku.

Le Nord-Kivu et l'Ituri regorgent de café et de cacao, malheureusement ces produits sont à 80 % exporté frauduleusement vers les pays voisins notamment le Rwanda et l'Ouganda, ce qui défavorise l'économie congolaise. La situation compliquée dans le monde des affaires en RDC a été présenté comme la cause majeur de cette fuite de ressources agricoles.