"La Monusco a beaucoup travaillé en Ituri" (Jean Bosco Lalo)

Les Nations unies doivent se prononcer ce vendredi [19.12.2024] sur la prolongation du mandat de la Monusco dans l'est de la RDC, dans le Nord-Kivu et en Ituri.

Les Casques bleus ont une mission militaire, pour aider à la stabilisation de ces régions où opèrent des groupes armés et pour pacifier les conflits entre les communautés locales, comme celui entre Lese et Nande qui ont signé un accord de paix, en 2023.

En revanche, le conflit entre les Hema et les Lendu n’est pas résolu, avec notamment de nombreuses attaques des miliciens de la Codéco.

Mais la mission de la Monusco comporte aussi un volet civil, pour venir en aide à la population congolaise au quotidien, aux personnes déplacées.

C'est pourquoi Jean Bosco Lalo espère que le mandat de la Monusco sera prolongé en Ituri, sa région. Jean Bosco Lalo est le président national du bureau de coordination de la Société civile-forces vives de RDC et président du Conseil de l'apostolat des laïcs catholiques du Congo.

L'Ituri est l'une des régions où la Monusco a le plus travaillé. Le peu de déplacés qui vivent encore, sont autour des camps des contingents Monusco.

... Même si, de temps en temps, les miliciens attaquent ces camps et tuent les déplacés.

Par exemple, mardi [17.12.24], dans la journée, le plus grand camp de déplacés de Rhoe, tout près de Blukwa, a été attaqué par la Coopérative pour le développement du Congo (Codéco) et ils ont commis beaucoup de violences : il y a eu des morts. Ils ont saccagé l'hôpital de Drodro, donc vous comprenez que même la Monusco est débordée.

Bref, l'Etat n'existe plus et c'est la Monusco seule avec les Casques bleus qui essaie de jouer le rôle supplétif de l'Etat.

DW : Jean-Bosco Lalo, vous dites que vous vous félicitez de la présence de la Monusco en Ituri, et pourtant, vous le dites aussi, les attaques de la Codéco continuent. Et l'état de siège n'a toujours pas été levé dans votre province.

On ne peut pas tout attendre de la Monusco, elle ne pourra jamais remplacer le gouvernement congolais. Donc, nous pensons qu'il y a un vrai problème et de plus en plus, la population estime que même l'état de siège est complice avec la Codéco : à chaque fois qu'on parle de levée ou de requalification [de l'état de siège], la Codéco devient plus active. Donc l'opinion est tentée de croire que l'état de siège serait utilisé par la Codéco comme un moyen pour continuer à se maintenir.

En tout cas, l'état de siège a prouvé ses limites et n'a rien produit, si ce n'est de laisser tuer les gens, si ce n'est de piller un peu d'argent, mais sinon, au fond, en tout cas, l'état de siège n'a rien fait.

C'est vraiment un éléphant blanc.