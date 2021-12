En Allemagne, de nombreuses personnes noires se disent toujours victimes de racisme.

Vendredi dernier, dans le quartier de Fennpfuhl à Berlin, Adegbayi, un Allemand d'origine nigériane, était sorti avec sa fille d'un an lorsqu'une femme lui a soudainement craché dessus et s'est mise à proférer des insultes racistes. Adegbayi a filmé l'incident, l'a mis en ligne et l'a signalé à la police. La femme a ensuite été arrêtée. Dans une série d'interviews, Adegabyi dit être la cible d'insultes raciales deux à trois fois par mois. Sa fille est traumatisée depuis l'incident de la semaine dernière.

Des incidents qui se répètent

Il ne s'agit pas d'un incident isolé. De nombreux noirs d'Allemagne rapportent que les gens leur touchent souvent les cheveux sans leur permission, leur demandent de la drogue ou leur adressent des remarques sexistes. Ils disent également qu'ils sont plus souvent arrêtés par la police que les personnes blanches. Il leur est également plus difficile de trouver un appartement.

Manque de données

Daniel Gyamerah de l'organisation Each One Teach One mène des recherches sur le racisme. Selon lui, le précédent gouvernement allemand n'a pas fait de la collecte de ces données une priorité, malgré "son obligation en matière de droits de l'homme" de le faire.

Le chemin a vraiment été long. C'était un combat. Et maintenant nous sommes ici et nous pouvons partager les résultats de notre enquête et nous sommes très reconnaissants pour cela. Le racisme anti-noir, nous ne l'avons pas imaginé ni inventé. Mais le problème est structurel.

Des clichés qui ont la vie dure

Les clichés mentaux sur la criminalité jouent également un rôle. Environ 56 % des personnes interrogées par l'enquête Afrozensus disent qu'on leur a demandé si elles vendaient de la drogue. Un nombre égal a été arrêté par la police sans raison apparente.

Deux tiers des personnes interrogées pensent qu'elles sont jugées moins favorablement que leurs camarades de classe à l'école ou à l'université en raison de stéréotypes racistes.

A quelle fréquence et dans quel domaine avez-vous eu l'impression d'être discriminé ? Graphique de l'enquête Afrozensus 2020

Plus d'un million de noirs vivent aujourd'hui en Allemagne. Beaucoup d'entre eux se sentent discriminés par les institutions publiques et dans la vie quotidienne. C'est ce qu'affirment plus de 42 % des personnes interrogées.

Environ 6.000 personnes ont officiellement fait connaître leur expérience dans le cadre de cette enquête. Une enquête anonyme et volontaire qui s'est déroulée du 20 juillet au 6 septembre 2020. Les résultats sont résumés dans un rapport de 300 pages.

L'enquête Afrozensus se déroule en ligne, elle s'adresse à tous les Afro-Allemands. des mesures concrètes seront proposées pour réduire la discrimination raciale, pour protéger et promouvoir les personnes d'origine africaine en Allemagne.

Le projet a été rendu possible grâce à un financement d'environ 150.000 euros de l'Agence de lutte contre la discrimination, qui fait partie du ministère fédéral des Affaires familiales.

