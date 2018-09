Réunion sur la feuille de route, l'opposition déçue au Togo

Les discussions entre les membres du comité de suivi de la feuille de route proposée par la CEDEAO, le pouvoir et l’opposition se sont achevées mardi (11.09.2018) sans que la préoccupation principale de l’opposition ne soit abordée pour le moment.

La coalition espérait que la question de la recomposition de la Commission électorale nationale indépendante allait être abordée. Yaovi Agboyibo, membre de cette coalition de 14 partis de l’opposition est très amer.

"Il y a une amorce d’échec. C’est ça qui est angoissant. Nous sommes mécontents du fait que la question de la CENI unilatérale ne soit réglée. J’ai constaté que tout au long des travaux, on a tourné autour du pot." Pour Yaovi Agboyibo, il n’y a pas de "volonté réelle" d’aller sur ce terrain. "Et c’est ça qui m’a mis pratiquement en état d’indignation, je dirai même de révolte. Je crois qu’on a l’impression d’être dans un marché de dupe."

Le pouvoir reste serein...

Gilbert Bawara, ministre et membre du Parti au pouvoir, se dit satisfait à l’issue des discussions avec le comité de suivi.

"Ils nous ont écoutés. Ils ont constaté que le processus avance. La CENI a annoncé un certain nombre de mesures. Personne ne remet en cause ces mesures. Quelles que soient les préoccupations qui sont exprimées, l’État continue, les organes, les institutions de la république continuent. Et bien entendu, nous allons faire en sorte que le processus soit le plus inclusif et le plus consensuel possible", affirme le ministre.

Un relevé de conclusion a été établi à l’issue des discussions. Ce document devra être transmis aux présidents du Ghana et de la Guinée, facilitateurs du dialogue inter togolais. Ils sont annoncés pour bientôt au Togo.