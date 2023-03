Réforme des retraites: la colère des Français

Des poubelles en feu, des universités bloquées et des millions de personnes dans les rues qui chantent de la pop revisitée. Une chose est sure, les Français savent mener une révolte.

Alors que les déchets s'accumulent à Paris, le décor dissone avec celui de la série Emily in Paris. En effet, la France était arrêtée ce mercredi par un huitième jour de grève pour protester contre la loi travail débattu à l'Assemblée nationale. Pourtant hier, le gouvernement a passé en force le projet impopulaire de réforme des retraites et la colère populaire menace de s'amplifier.



Elisabeth Borne qui déclenche l'article 49.3 à l'Assemblée Nationale. Vendredi 16 mars 2023 Image : PASCAL ROSSIGNOL/REUTERS

A l'Assemblée, lors de l'annonce d'Elisabeth Borne, les parlementaires chantaient la marseillaise en brandissant des panneaux « 64 ans c'est non ». Un brouhaha politique qui s'explique par un contexte d'abus massif de l'article 49 alinéa 3 de la constitution. Considéré anti-démocratique par l'absence de vote parlementaire, cet acte marque selon la presse, la faiblesse et l'échec d'Emmanuel Macron dépourvu de majorité absolu.



Le dépôt d'une motion de censure

Alors que dans l'hémicycle une motion de censure transpartisanne a été déposée ce matin, l'intersyndicale appelle à une neuvième "grande journée de grèves et de manifestations le jeudi 23 mars".

Pourtant, afin de remplir ses objectifs et de destituer le gouvernement, la motion doit recueillir une majorité absolue de 287 voix, une hypothèse qui parait pour le moment improbable. Jusqu'ici, la pratique révèle une grande utilisation mais une faible utilité de la motion de censure qui n'a été adoptée qu'une fois depuis 1958.

La colère de la population :

Manifestation à Nantes contre la réforme des retraites. Image : Jeremias Gonzalez/AP Photo/picture alliance

"Dans la rue, cela va donner un second souffle à la mobilisation" anticipe l'expert Antoine Bristielle, de la Fondation Jean-Jaurès, interrogé par l'AFP.

Pourtant, la mobilisation n'avait pas besoin d'un second souffle et les syndicats craignent des débordements de violence. Depuis le début de l'année 2023 la grève comprenait déjà tous les secteurs même celui de l'éducation lorsque le 19 janvier 65% des professeurs du secondaire étaient en grève.

Déserter le travail pour exprimer sa colère à un coût pour les manifestants qui sont pour la plupart au Smic. D'ailleurs, partout en France, des cagnottes s'organisent pour pallier jusqu'à 40% au deficit.