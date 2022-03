Réactions au décès de Boubèye Maiga au Mali

Mali : dix ans d’une crise sanglante

Le coup d’Etat dans le coup d’Etat

Le 24 mai 2021, Bah N’Daw et son Premier ministre, Moctar Ouane, sont arrêtés sur ordre du colonel Assimi Goïta. C'est le 2è putsch en moins d’un an parce que les putschistes de 2020 n’ont pas été reconduits à la Défense et la Sécurité au sein du nouveau cabinet. L’arrestation des dirigeants civils de la transition est dénoncée par l’Onu, la Cédéao, l’Union africaine, les Etats-unis et l’UE.