Qui est Félix Tshisekedi ?

Félix Tshisekedi, 55 ans, est le nouveau président élu en République démocratique du Congo. Il a été crédité de 38,6% des suffrages, avec un taux de participation avoisinant les 47,5%. Il devrait prêter serment dès le 18 janvier prochain, selon le calendrier officiel de la Céni. Retour sur son parcours.

Félix Tshisekedi, c'est d'abord un nom

Il grandit dans l'ombre de son père, Etienne Tshisekedi, figure célèbre de la politique congolaise.

Félix Tshisekedi naît en 1963, il est le troisième né d'une fratrie de cinq enfants.

Son père Etienne fonde, en 1982, l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), parti d'opposition à Mobutu Sese Seko au pouvoir à l'époque.

Ses activités politiques lui valent d'être incarcéré plusieurs fois et contraignent la famille à quitter Kinshasa pour un village de la province du Kasaï. Félix doit interrompre sa scolarité, il a alors 19 ans.

Jeunesse à Bruxelles

A 22 ans, il prend la route de l'exil avec sa mère et ses frères. La famille s'installe à Bruxelles.

C'est là qu'il reçoit le sobriquet de "Fatshi" qu'il conserve jusqu'à aujourd'hui.

Le jeune homme se lance dans des études de marketing et de communication, mais ses détracteurs remettent en cause la validité de son diplôme. Ils lui reprochent aussi son manque d'expérience à un poste à responsabilité.

L'éveil politique

En Belgique, Félix Tshisekedi milite aussi contre le régime en place à Kinshasa. Petit à petit, il se fait une place au sein de l'UDPS dont il prend la direction.

En 2011, il est élu député de Mbuji-Maji, dans le Kasaï. Son père Etienne perd cette année-là face à Joseph Kabila à la présidentielle.

Les funérailles d'Etienne Tshisekedi, décédé à 84 ans, se s'étaient déroulées à Bruxelles

Il décède le 1er février 2017 en Belgique. La dépouille du père n'a toujours pas pu être rapatriée en RDC et reste entreposée à la morgue de Bruxelles.

A la mort de son père, la carrière de Félix Tshisekedi s'accélère.

Suite aux Accords de la Saint-Sylvestre, en 2017, son nom circule même comme possible futur Premier ministre, mais c'est Bruno Tshibala que Joseph Kabila lui préfère.

La montée en puissance

Félix Tshisekedi est adoubé président et candidat du parti à la présidentielle en avril 2018. Il rompt l'accord passé avec les autres candidats de l'opposition et opte pour un "ticket gagnant" en s'alliant avec Vital Kamerhe. Ils placent la lutte contre la pauvreté, la gratuité des soins et de l'école au cœur de leur programme commun.

Félix Tshisekedi promet de déplacer l'état-major à Goma, dans l'est, une ville au cœur d'une région en proie à de nombreux groupes armés et qu'il dit "aimer".

L'ancien président de l'Assemblée devient son directeur de campagne après avoir servi dans l'équipe Kabila. Un rapprochement que lui reprochent ses adversaires qui soupçonnent l'UDPS de tractations avec le pouvoir.